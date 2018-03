Un “atelier de plaidoyer” sera organisé, mercredi 28 mars courant, à Tunis, par la Confédération des Entreprises Citoyennes de Tunisie (CONECT) et ANIMA Investment Network, dans l’objectif de renforcer l’implication de la diaspora dans l’entrepreneuriat et l’investissement productif en Tunisie.

Selon un communiqué, publié mardi, par la Conect, cet atelier, qui s’inscrit dans le cadre du projet “DiafrikInvest”, constituera, également, une occasion d’aborder la stratégie nationale pro-diaspora et de profiter d’échanges croisés avec d’autres pays sur les outils de mobilisation de la diaspora pour l’investissement.

Le projet DiafrikInvest, financé par l’Union européenne et coordonné par ANIMA Investment Network en partenariat avec ACIM (France), la CONECT (Tunisie), Start-up Maroc (Maroc) et le CJD (Sénégal), a pour ambition d’accélérer et d’accompagner la mobilisation des hauts talents, des entrepreneurs et des investisseurs de la diaspora pour dynamiser les relations d’affaires entre l’Europe, le Maroc, le Sénégal et la Tunisie.

Ces propositions concrètes permettront d’initier une phase d’assistance technique au cours de laquelle DiafrikInvest développera des actions pilotes pour renforcer la coordination des actions ciblant la diaspora.

Un parcours d’accompagnement sur mesure pour les entrepreneurs tunisiens

D’autre part, la CONECT et ANIMA Investment Network s’associent pour lancer un parcours d’accompagnement au profit de 20 entrepreneurs tunisiens, à partir de mai 2018, afin d’assurer le développement de leurs entreprises à l’international.

S’inscrivant toujours dans le cadre du projet DiafrikInvest, le projet propose de faire bénéficier ces entrepreneurs de mentorat durant 9 mois, et de la possibilité de se rendre en Europe pour visiter l’entreprise de leur mentor, afin de bénéficier de ses connexions d’affaires sur place.

A l’issue de ces services, une nouvelle sélection permettra aux entrepreneurs les plus prometteurs de bénéficier d’une campagne de communication et de promotion sur des plateformes de crowdfunding et d’accéder à des rencontres avec des financeurs potentiels.