Taoufik Ben Jemia, membre du bureau national de l’Organisation de défense du consommateur (ODC), a qualifié la décision de la BCT d’augmenter son taux directeur de “judicieuse” et “d’indispensable”, pour parvenir à surmonter la spirale inflationniste à laquelle fait face le consommateur.

“L’ODC reçoit quotidiennement des réclamations des citoyens, des quatre coins de la République, sur la hausse inacceptable des prix de tous les produits de base et aussi des loyers”, a-t-il souligner. Et de rappeler que “nous sommes actuellement en intersaison, mais les consommateurs auront à faire face, prochainement, aux grandes saisons de consommation avec l’avènement du mois de Ramadan et de l’Aid El Fitr, suivi par la saison estivale et par la suite de l’Aid El Kébir (la fête du sacrifice) et de la rentrée scolaire”.

Pour lui, il est impératif de faire face à cette inflation, afin de parvenir à préserver le pouvoir d’achat du citoyen, estimant que des mesures douloureuses sont nécessaires mais “provisoires” et “maîtrisées”.

Dans ce cadre, il appelle à mener des actions parallèles à cette mesure d’augmentation du taux directeur, dont le lancement d’une campagne de sensibilisation auprès des citoyens sur la rationalisation de la consommation et le renforcement du rôle de l’Etat au niveau du contrôle des prix et la régulation du marché.