Le coût des crédits octroyés par les banques tunisiennes aux investisseurs et aux particuliers va se renchérir.

Ainsi, les intérêts augmenteront de 20, voire de 25%, selon la nature du crédit (consommation, immobilier…), en comparaison avec ceux payés en avril 2017, et ce, en raison de l’augmentation du taux directeur de la BCT, à trois reprises (en avril et en mai 2017 et en mars 2018), pour totaliser une hausse de 1,5% (passant de 4,25% en avril 2017 à 5,75% en mars courant).

