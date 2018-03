L’Institut Mandela a attribué le “prix Mandela du Combattant Suprême” pour l’année 2017, au président Habib Bourguiba à titre posthume, lors d’une cérémonie organisée lundi à Paris.

“Cette distinction vient rendre un hommage posthume au leader Habib Bourguiba pour sa vision de la paix mondiale et son action pionnière en faveur d’une Tunisie souveraine et moderne et pour la libération de l’Afrique”, a souligné le président de l’Institut Mandela, Paul Kananura.

Le prix Mandela récompense chaque année ” des personnalités ou institutions pour leurs actions louables en faveur de l’Afrique et de la paix, dans l’esprit de panafricanisme “, a-t-il ajouté.

“Père de l’indépendance de la Tunisie et architecte de l’Etat national, Habib Bourguiba a aussi jeté les fondements d’un nouveau contrat social” a déclaré l’Ambassadeur de Tunisie à l’Organisation des Nations unies pour l’Education, la Science et la Culture (UNESCO), Ghazi Ghrairi qui était présent à la cérémonie de remise des prix Mandela 2017.

L’Etat doit à Bourguiba non seulement la forme de la République, mais aussi sa tunisification intégrale et son projet sociétal avant-gardiste et paritaire, a-t-il ajouté

“Si Habib Bourguiba est légitimement éligible à titre posthume au prix Mandela, Nelson Mandela est tout aussi légitimement éligible, à titre posthume à un prix Bourguiba”, a-t-il lancé.

L’Institut Mandela est un laboratoire d’idées, “Think-Tank” pour la promotion de l’égalité des chances, la consécration de l’économie du marché et de la solidarité internationale ainsi que pour la consolidation de l’unité africaine.

Pour l’édition 2017, le jury de l’Institut Mandela a reçu 4956 candidatures dont 4201 candidatures populaires, 155 candidatures individuelles, 517 candidatures diplomatiques et 83 candidatures officielles.

Présidée par le professeur Omar Chedly, l’institut des études bourguibiennes avait déposé la candidature pour le prix Mandela du Combattant Suprême au titre de l’année 2017.