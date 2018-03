La première session du Festival de l’horticulture a démarré, dimanche 18 mars, à la Maison des jeunes de la Soukra (gouvernorat de l’Ariana), à l’initiative de l’Association de la culture et du développement agricole, environnemental et sanitaire “ACDAES”, en collaboration avec la municipalité de la Soukra.

La production et l’exportation des fruits ont été évoqués lors d’une journée d’information tenue en présence d’experts en matière de production et d’exportation agricoles.

Une exposition sur les derniers développements des techniques agricoles, de la recherche scientifique et des techniques de l’horticulture a été également organisée.

Selon Anis Ben Rayana, président de l’Association, la première session du festival de l’horticulture est une “expérience modèle ayant pour but de faire connaitre les dernières techniques et technologies en matière de recherche scientifique, de vulgarisation agricole, d’investissement, d’exportation, d’horticulture et autres domaines agricoles pouvant contribuer à promouvoir les indicateurs de l’économie nationale”.

Il a jouté que la Tunisie figure en bonne place à l’échelle mondiale en matière d’exportation des huiles et de dattes. Elle a, également, réalisé des exploits en matière d’exportation de fruits et légumes frais vers plusieurs pays européens et du Golfe.

Le Festival de l’horticulture est une occasion pour sensibiliser les jeunes à l’importance des activités agricoles, faisant remarquer que ce festival coïncide avec la célébration de la journée mondiale des forêts le 21 courant.

“Une large campagne de boisement sera organisée à la Soukra, à cette occasion”, a-t-il annoncé, précisant que près de 400 oliviers, 300 arbres fruitiers et des plantes ornementales seront plantés.

Le gouverneur de l’Ariana, Mokhtar Nefzi, a également participé au festival de l’horticulture en prenant connaissance de la foire régionale de l’agriculture, présentant les dernières techniques utilisées en matière de plantation, d’ensemencement et d’irrigation ainsi que des produits agricoles, tels que les fruits, les huiles et les dattes.

Un séminaire sur la production et l’exportation des fruits a été, par ailleurs, tenu en marge du festival, en présence d’experts et de techniciens du secteur agricole.