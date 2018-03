Le ministère de l’agriculture, des ressources hydrauliques et de la pêche a annoncé, vendredi, le démarrage du programme d’exploitation des terres domaniales agricoles destinées à la location dans tout le territoire du pays.

Ces terres seront exploitées par des sociétés de développement et d’exploitation agricole, de lots techniciens, des unités coopératives de production agricole et des fermes non structurées, et ce, afin d’encourager l’investissement agricole et intégrer les jeunes dans le cycle économique.

Selon un communiqué, publié, le ministère mettra à la disposition des investisseurs 40 fermes domaniales pour la création de sociétés d’exploitation et de développement agricole réparties sur 11 gouvernorats et 26 délégations, sur une superficie couvrant 24 mille hectares pour un investissement total estimé à 64 millions de dinars.

Les lots techniciens, dont la superficie totale s’élève à 1241 hectares, sont répartis sur 11 gouvernorats et 19 délégations. Les résultats du tri et d’évaluation ont permis de proposer 36 lots sur un total de 37 conformément aux exigences du cahier de charge relatif à la location des lots techniciens agricoles.

En ce qui concerne les terres domaniales qui seront exploités par les unités coopératives de production agricole comportent 18 fermes qui s’étalent sur 10 mille hectares et répartis sur 14 délégations.

Le ministère de l’agriculture a précisé que les terres domaniales non structurées destinées à la location, sont estimés, dans une première étape, à environ 10 mille hectares et sont repartis sur un certain nombre de gouvernorats qui ne disposent pas des unités coopératives à l’instar de Sidi Bouzid, Gafsa, Bizerte et les gouvernorats du Grand Tunis, Tozeur, Sousse, Jendouba, Sfax et Nabeul.