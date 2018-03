Entre 650 et 700.000 touristes français devraient visiter la Tunisie en 2018, selon les chiffres avancés par le représentant de l’Office national du tourisme tunisien (ONTT) à Paris, Sami Gharbi, en marge de la 43ème édition du Salon mondial du tourisme qui se tient du 15 au 18 mars à Paris.

Pour Gharbi, le marché français est en train de rebondir. “Environ 570.000 touristes ont visité la Tunisie en 2017, soit une augmentation d’environ 46% par rapport à 2016”, précise-t-il, indiquant que “la participation de l’ONTT au salon est un maillon dans la chaîne de promotion du tourisme tunisien en France”.

A cet effet, l’ONTT a présenté une conférence pour inciter les visiteurs à découvrir les atouts de la destination dont la proximité géographique, les activités sportives, les sorties, les sites archéologiques, l’artisanat, les maisons de hôte.

De son côté, le directeur général de Tunisair en France, Hamza Louati, affirme que le taux de réservation pour la haute saison a évolué à deux chiffres pour dépasser les 10%, faisant remarquer que “Tunisair participe au Salon pour soutenir la reprise du marché français”.

Le stand de l’ONTT a été aménagé sur une superficie de 36 mètres carrés, où un calligraphe, un spécialiste du couvre-chef tunisien “la chachia”, un peintre sur le verre, une habilleuse de tenues traditionnelles tunisiennes et des professionnels du tourisme présentent leur savoir-faire.

Chaque année, plus de 500 destinations touristiques sont représentées au Salon mondial du tourisme de Paris qui a pour objectif de permettre aux professionnels d’aller à la rencontre du public et de tester de nouvelles offres. Plus de 100 mille visiteurs fréquentent cette manifestation, d’après les organisateurs.