A la manière de Station F, ce gigantissime incubateur, le plus grand du monde dit-on, Station T fait son bonhomme de chemin. C’est ce qu’annonce Foued Lakhoua, président du Conseil des Chambres mixtes, l’un des parrains du projet.

D’ailleurs, le ministre des Technologies de la communication et de l’Economie numérique, Anouar Maarouf, le confirme bien en ajoutant que d’ici la fin du mois de mars, des annonces importantes pourraient être révélées.

Le projet ambitieux du GUN

C’est Neila Ben Zina qui prend la tête de Station T, nous apprend Foued Lakhoua. Selon Anouar Maarouf, Station T est née d’une initiative du chef du gouvernement. Ce dernier, dans la foulée de Startup Act, voulait un autre vecteur de propulsion pour l’innovation en Tunisie.

L’idée a germé ainsi. Et en la matière, Station F est l’exemple à suivre. Et d’ailleurs c’est la partie tunisienne qui a insisté pour que Xavier Niel, promoteur de station F, figure sur la liste des personnalités françaises qui ont accompagné le président Macron lors de sa visite en Tunisie (31 janvier – 1er février 2018). Il s’agit d’un projet IT, il a vite pris forme, c’est la règle dans le métier. Et on laisse entendre que Xavier Niel, himself, a pris l’engagement de participer dans le capital du projet.

Boucler le capital

Selon Noomane Fehri, autre partenaire engagé et actif du projet, près de 40% des fonds seraient actuellement souscrits. On attend de boucler le schéma avec la participation, stratégique de Xavier Niel. On laisse entendre ci et là que certaines enseignes de GAFA (Google, Apple, Facebook, Amazon) seraient présentes à la station F dont Microsoft, Google et Facebook. On ne peut que leur souhaiter bon vent.