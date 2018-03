Le Club santé de Tunisie, regroupant 19 entreprises françaises, créée en 2016 pour organiser et coordonner les actions de coopération du secteur privé en Tunisie, organise, en partenariat avec la Faculté de Pharmacie de Monastir et sous le patronage des ministres de l’Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique et de la Santé, le vendredi 9 mars 2018, une journée dédiée au métier de pharmacien. Ces journées ont pour objectif de mettre l’accent sur les nouvelles perspectives offertes aux jeunes diplômés en pharmacie en Tunisie, et ce via un échange d’expériences France-Tunisie.

La journée, appuyée par l’ambassade de France, s’articulera autour d’ateliers portant sur les transitions du monde académique au monde professionnel et de tables rondes mettant en avant les perspectives futures du pharmacien tunisien.

Les matinales seront inaugurées par Imed Hammami, ministre de la Santé, et Olivier Poivre d’Arvor, ambassadeur de France en Tunisie.

Deux experts français, Alain Astier, ancien président de l’Académie française de la Pharmacie, et Jérôme Paresys, président du Conseil central de la section D de l’Ordre des pharmaciens français, effectueront le déplacement pour intervenir sur les métiers du pharmacien en France et échanger avec leurs pairs et les étudiants en pharmacie.

Cette journée a pour objectif de promouvoir l’employabilité des jeunes et de faciliter leur insertion dans le monde professionnel.

Rappelons que 220 jeunes pharmaciens sont diplômés chaque année à Monastir.

«L’organisation des journées de Monastir est une des premières actions que nous souhaitons développer en Tunisie collectivement avec les entreprises pour renforcer davantage le partenariat entre les professionnels de la santé des deux côtés de la méditerranée et pour commencer à inscrire dans les faits la feuille de route économique adoptée par les deux Présidents de la République à l’occasion de la visite du Président Macron, dans laquelle la santé figure parmi les priorités», affirme Olivier PRADET, directeur du Bureau Business France, auprès de l’ambassade de France en Tunisie.

Le Club Santé de Tunisie est un groupe de réflexion et d’actions, co-piloté par Business France et Pierre Fabre Tunisie, ouvert aux entreprises françaises implantées en Tunisie. Il en existe 14 de ces clubs à travers le monde, essentiellement dans les pays considérés par la France et ses entreprises comme prioritaires non seulement en termes de marché mais également en termes de possibilités de coopération.

En Tunisie, il a pour objectif de consolider l’offre française en Tunisie et de travailler en étroite collaboration avec les autorités compétentes, pour proposer de nouveaux projets dans le secteur ainsi qu’appuyer le développement international de la Tunisie comme hub d’excellence dans la région.