La 14ème édition du Salon international de la construction et du bâtiment “Carthage 2018”, prévue du 19 au 25 mars 2018 au Parc des Expositions du Kram, réunira plus de 300 exposants des différentes branches d’activité du bâtiment (producteurs industriels et fabricants, représentants et revendeurs de produits et équipements pour la construction…).

Le Salon accueille de nombreux exposants étrangers dans toutes les branches de la construction provenant de plusieurs pays. Ainsi, des entreprises de France, d’Italie, de Turquie, d’Algérie et de Chine y exposent.

De même qu’un grand nombre d’exposants tunisiens opérant dans le secteur du bâtiment et des industries des matériaux de construction, de la céramique et du verre, participent au salon, selon l’organisateur du salon, la Société des Foires Internationales de Tunis.

“Plus de 40 000 visiteurs professionnels et grand public dont un nombre important venant du Maghreb, des pays arabes, d’Afrique et d’Europe sont attendus à Carthage 2018”.

Un espace particulier est dédié aux services liés aux bâtiments, en l’occurrence les bureaux d’études, les banques et les assurances.

Un autre espace traditionnel est consacré aux promoteurs immobiliers et permettra de prendre connaissance des projets d’envergure nationale en voie de réalisation et des nouvelles tendances en matière de conception architecturale dans le domaine de l’habitat.

Les visiteurs peuvent également y recueillir des informations pertinentes sur les prix des logements. Des conférences techniques et des ateliers thématiques se tiendront en parallèle au salon ainsi que des rencontres d’affaires ciblées.

Selon l’organisateur, un effort exceptionnel sera entrepris dans le but d’attirer plusieurs délégations de donneurs d’ordres et d’acheteurs professionnels africains au salon.

“Carthage 2018 permettra aux décideurs africains d’apprécier l’offre tunisienne en matériaux de construction et en services liés au bâtiment et de contribuer à la promotion des exportations tunisiennes sur les marchés africains”.

CARTHAGE 2018 est organisé tous les deux ans par la Société des Foires Internationales de Tunis en collaboration avec la Fédération Nationale du Bâtiment (FNB-UTICA) et le Centre Technique des Matériaux de Construction, de la Céramique et du Verre (CTMCCV).