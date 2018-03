Une frégate militaire, fruit d’une coopération technique entre la Société de constructions industrielles et navales (SCIN) à Sfax, des officiers et des ingénieurs du ministère de la Défense nationale, a été mise à l’eau, lundi 5 mars, au port de pêche de Sfax.

Longue de 27 mètres, cette frégate est destinée à la marine nationale tunisienne, a indiqué le directeur général de SCIN, Wassim Koubaâ, ajoutant qu’elle peut accueillir un équipage de plus de dix personnes et est rapide et capable de naviguer en mer pour de très longues distances sans escale.

Il a précisé que le coût de fabrication de la frégate, baptisée “Utique”, était 40% moins cher que celui proposé par d’autres sociétés étrangères.

Par ailleurs, la société SCIN assure la fabrication d’un deuxième patrouilleur militaire pour le compte du ministère de la Défense nationale et qui sera mis en service dans un mois, a-t-il ajouté.

Les patrouilleurs sont construits par des compétences tunisiennes et conformes aux normes de qualité et de sécurité internationales, dans le cadre du partenariat public-privé établi depuis 2012 avec la société SCIN, a souligné la même source, ce qui permettra de réduire les coûts comparés aux prix proposés par les entreprises étrangères.

En 2015, la société avait fabriqué le patrouilleur “Istiqlal” (l’Indépendance) pour la flotte de l’Armée de mer.