La Bourse de Tunis a débuté la séance du lundi dans le vert. Le Tunindex a affiché une hausse de 0,09% avec 6 708,94 points dans un volume total de 1,070 MD, selon MCP.

Dans le vert, CELLCOM grimpe de 5,12% à 2,05 D suivie par TAWASOL GROUP HOLDING et EURO-CYCLES qui gagnent respectivement 3,22% et 2,60% à 0,32 D et 35,39 D.

A la baisse, SOTUMAG chute de 2,89% à 2,01 D, tout comme TUNISIE LEASING et AETECH qui baissent respectivement de 2,57% et 1,61% à 12,85 D et 0,61 D.