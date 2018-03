La Bourse de Tunis a clôturé la séance de vendredi sur une hausse de 0,10% réalisé par le Tunindex à 6 703,19 points, soit un volume d’échanges de 5,599 MD, selon Mena Capital Partners (MCP).

A la hausse, le titre LAND’OR s’est monnayé à 8,98 D, soit une montée de 6,02%, suivi par EURO-CYCLES qui a réalisé le plus fort volume de la séance boursière drainant ainsi 0,919 MD de ses capitaux à 34,49 D, soit une augmentation de 5,31% et CEREALIS s’est monnayé à 5,38 D, soit une augmentation de 4,46 %.

Dans le vert, SANIMED et CELLCOM ont réalisé respectivement une progression de 4,36% et 4,27% à 3,11 D et 1,95 D.

A la baisse, le titre Tawasol Group Holding a chuté de 3,12% à 0,31 D, suivi par Assurances SALIM qui s’est monnayé à 29,66 D, soit un déclin de 2,97%. Le titre ASSURANCES STAR a réalisé une détérioration de 2,92% à 79,60 D.

Dans le rouge, les titres ELECTROSTAR et MODERN LEASING ont réalisé un amoindrissement respectif de 2,74% et 2,56% à 2,48 D et 3,80 D.