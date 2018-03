L’évolution des principaux indicateurs économiques et financiers et les défis à court et à moyen terme auxquels doit faire face l’économie nationale ont été au centre de la réunion tenue hier mercredi au siège de la Banque Centrale de Tunisie (BCT) entre le Gouverneur de la BCT, Marouane El Abassi, et la délégation du Bureau Exécutif de la Confédération des Entreprises Citoyennes de Tunisie “CONECT” conduite par son Président, Tarak Cherif, a indiqué un communiqué publié par le Conect.

Les propositions de la CONECT ont notamment porté sur la nécessité d’amélioration des conditions de financement des PME surtout dans les régions intérieures du pays, la dépréciation de la valeur du Dinar et ses répercussions sur les coûts et les équilibres financiers des entreprises, la réforme de la loi de change, la digitalisation du système de paiements et des services financiers, l’optimisation de l’utilisation des lignes de financement, la promotion du crowdfunding en Tunisie et l’amélioration du système d’information et de communication entre les institutions financières et les entreprises.

Un comité mixte BCT-CONECT veillera aux échanges d’informations et au suivi des propositions et des requêtes des entreprises, a ajouté la même source.