La Bourse de Tunis clôture en ce mercredi 28 février 2018 sur une hausse de 0,11% réalisé par le Tunindex à 6 698,51 points soit un volume d’échanges de 4,688 MTND.

Le titre ONE TECH HOLDING a animé le marché par un volume transactionnel de 0,773 MTND à 14,65 TND soit un rétrécissement de 1,94%.

A la hausse, le titre CELLCOM s’est monnayé à 1,76 TND soit une montée de 5,38%, suivi par SPDIT qui a réalisé une augmentation de 4,43% à 9,41 TND. Le titre STB quant à lui s’est monnayé à 3,80 TND soit un relèvement de 2,98%.

Dans le vert, SOPAT et BIAT ont réalisé respectivement une progression de 2,94% et 2,73% à 0,70 TND et 138,70 TND.

A la baisse, le titre SIMPAR a chuté de 3,56 % à 37,90 TND suivi par TUNINVEST SICAR qui s’est monnayé à 6 TND soit un déclin de 2,75%. Le titre AMS quant à lui a réalisé une détérioration de 2,63% à 1,11 TND.

Dans le rouge, les titres CITY CARS et EURO-CYCLES ont réalisé un amoindrissement respectif de 2,58% et 2,56% à 11,30 TND et 32,30 TND.