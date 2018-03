Le Festival du poisson de La Goulette a désormais son association qui s’est fixé comme objectif de «contribuer à mettre en évidence les spécificités culturelles et historiques de la ville de la Goulette, (…) stimuler et développer le tourisme», «consolider l’effort de l’Etat pour préserver les sites archéologiques et les sites historiques de la zone et en préserver le caractère architectural de la ville, organiser la fête du poissons à La Goulette et promouvoir la non -violence et mettre l’accent sur la tolérance, la coexistence pacifique et le dialogue interreligieux».

L’association est dirigée par MM.Moncef Chaouch (président), Sofiene Essid (secrétaire général), Aref Mellek (trésorier) et Amal Limam et Rym El Ghoul (membres).