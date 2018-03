Huit conventions de partenariat ont été signées, mardi, entre la Tunisie et la République de Guinée Equatoriale, en marge de la visite du président équato-guinéen en Tunisie, Teodoro Obiang Nguema Mbasogo.

Les conventions couvrant les domaines de la santé, de la formation, de l’agriculture et du tourisme ont été signées au cours d’une cérémonie organisée au palais de Carthage, sous la présidence du président de la République Béji Caïd Essebsi et de son homologue équato-guinéen.

Ci-après la liste des accords :

– Mémorandum d’entente sur les consultations politiques;

– Accord de coopération en matière de formation professionnelle et d’emploi;

– Protocole d’accord en matière de santé;

– Accord de coopération touristique;

– Accord de coopération dans le domaine de l’eau;

Ces cinq accords ont été signés par le ministre des Affaires étrangères Khemaies Jhinaoui et le ministre des Affaires étrangères et de la coopération de la Guinée Equatoriale, Simeon Oyono Esono Angue.

– Un Accord de coopération dans le domaine agricole signé par le ministre de l’Agriculture Samir Taieb et le ministre de l’Agriculture, de l’élevage, des forêts et de l’environnement équato-guinéen, Nicolas Houtonji Acapo.

– Un Accord de coopération dans le domaine du développement technologique et industriel signé par le ministre des Technologies de la Communication et de l’Economie Numérique Anouar Maarouf et le ministre des Transports, des postes et des télécommunications équato-guinéen, Eucario Bacale Angue.

– Un mémorandum d’entente en matière de promotion de la femme et de la famille signé par la ministre de la Femme et de la famille, Naziha Laabidi et la ministre des Affaires sociales et de l’égalité des genres, Maria Consuelo Nguema Oyana.