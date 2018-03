La liste des 16 membres de l’Instance tunisienne de l’investissement dévoilée

Zied Ladhari, ministre du Développement, de l’Investissement et de la Coopération internationale, a nommé par décret –en date du 20 février 2018- les 16 membres de l’Instance tunisienne de l’investissement (ITI).

Il s’agit en l’occurrence de :

-Najoua Kheraief (présidence du gouvernement) ;

-Abdelmajid Mbarek (ministère du Développement, de l’Investissement et de la Coopération internationale) ;

-Khalil Chtourou (ministère des Finances) ;

-Ali Dhoukar (ministère de l’Emploi et de la Formation professionnelle) ;

-Manana Zaddam Hafnaoui (ministère de l’Equipement) ;

-Le directeur général de l’Agence de promotion de l’industrie et de l’innovation (APII) ;

-Le directeur général de l’Agence de promotion de l’investissement agricole (APIA) ;

-Le directeur général de l’Agence de promotion de l’investissement extérieur (FIPA) ;

-Hichem Elloumi (UTICA) ;

-Moez Zaghdane (UTAP) ;

-Ahmed Kamoun (FTH) ;

-Mohamed Habib Ben Saad (APTBEF) ;

-Mohamed Salah Frad (ATIC) ;

-Nabil Abdellatif (expert) ;

-Mohamed Ben Rekhis (expert).