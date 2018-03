Une église byzantine datant de l’époque romaine tardive (5ème – 7ème siècle) a été découverte dans le site archéologique “Castilia” situé entre les villes de Tozeur et Degache (gouvernorat de Tozeur), et ce au cours des dernières fouilles archéologiques effectuées sur le site par l’Institut national du patrimoine (INP) le 2 février 2018 et qui se poursuivent jusqu’au 24 courant.

Selon les premiers résultats de cette découverte présentés par l’équipe de recherche dirigée par Mourad Chtioui, représentant de l’INP dans le gouvernorat de Tozeur, et Bassem Ben Saad, spécialiste en archéologie urbaine, l’architecture de l’église se compose essentiellement d’une entrée principale, deux entrées secondaires, deux annexes et un monument circulaire. La superficie de l’église s’étale sur 140 m2, avec une hauteur d’environ 3,50 et 3,70 mètres.

Selon Mourad Chtioui, en plus des colonnes de l’église, des objets en céramique, en poterie et des lampes à l’huile ont été trouvés à côté de l’église, soulignant à ce propos que la découverte de ce monument vient affirmer la valeur historique de la région du Jérid ainsi que la présence de la religion chrétienne dans les différentes régions de la Tunisie, en particulier dans le sud.

De son côté, Larbi Sghaier Larbi, chercheur au sein de l’INP, a indiqué que les fouilles ont révélé aussi la présence d’autres murs à proximité de l’église s’étalant jusqu’à la plus proche oasis du site archéologique, et que ces murs peuvent remonter à des restes d’habitations ou de bâtiments dont la fonction et le rôle vont être dévoilés par les fouilles qui sont toujours en cours.