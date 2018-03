Alors qu’on croyait que c’était fini (momentanément), et qu’on s’était bien débrouillé pour sortir de la liste noire des paradis fiscaux (par un passage dans la liste grise), l’Union européenne nous annonce que c’est loin d’être terminé et que désormais nous nous retrouvons dans le côté obscur du blanchiment d’argent et du financement du terrorisme. PANIQUE…

Pour amortir le choc, le chef du gouvernement demande le départ immédiat de Chedly Ayari, gouverneur de la Banque centrale de Tunisie…

L’autre nouvelle, pas vraiment rassurante, les chiffres inquiétants des finances publiques et l’évolution des indicateurs économiques, entre les avoirs en devises au plus bas, un TMM et une inflation au plus haut, l’économie tunisienne se retrouve de plus en plus dans le coeur du tourbillon des inquiétudes sur son futur immédiat.

Il y a quand même une direction, porteuse de grands espoirs, affirment acteurs et spécialistes, celle de l’Afrique.

A SUIVRE…

AU SOMMAIRE

La Tunisie dans le côté obscur du blanchiment d’argent et du financement du terrorisme

Youssef Chahed demande le limogeage du gouverneur de la Banque centrale, Chedly Ayari

Les chiffres inquiétants des finances publiques

La Tunisie dans les classements, du bon et du moins bon

Des chiffres, TMM Destination Afrique et inflation au plus haut

Destination Afrique

