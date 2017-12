Les partis politiques réagissent à la décision des autorités émiraties d’interdire aux Tunisiennes d’embarquer sur les vols de la compagnie Emirates

La décision des Emirats arabes unis d’interdire aux Tunisiennes d’embarquer sur les vols de la compagnie Emirates ne laisse personne indifférent en Tunisie, y compris les partis politiques.

En effet, plusieurs partis politiques réclament des éclaircissements sur les raisons de cette interdiction, appelant la présidence de la République et le gouvernement à adopter une politique extérieure qui préserve la dignité de l’ensemble des Tunisiens.

Ainsi, le Front populaire condamne cette mesure qu’il juge “discriminatoire” et “porte atteinte au Droit international” et d’”une mentalité absolutiste dépassée”. Il appelle les autorités tunisiennes à appliquer “le principe de réciprocité…”.

Pour Afek Tounes, la décision émiratie est “négative” et “discriminatoire”, et constitue “un vrai choc pour l’ensemble des Tunisiens”. Le parti appelle le gouvernement à agir sur le plan diplomatique pour “assainir les relations entre les deux pays”.

Le Parti des patriotes démocrates unifié, tout en apportant son soutien inconditionnel aux Tunisiennes victimes de ces pratiques discriminatoires, appelle les autorités tunisiennes à sortir de leur silence et de prendre les mesures nécessaires visant à préserver la dignité des Tunisiennes et à garantir leurs droits.

Le parti “Bani Watani” appelle la présidence de la République et la présidence du gouvernement à s’exprimer ouvertement sur cette affaire et à ne pas se contenter de fournir “des explications timides et non convaincantes”, estimant que “la position officielle de la Tunisie ne répond pas aux attentes des Tunisiens et ne fait pas honneur à la réputation de la Tunisie et aux années de gloire de la diplomatie tunisienne”.

Le parti de l’Union populaire républicaine considère que toute atteinte à la dignité de femme tunisienne est une atteinte à la dignité de l’ensemble des Tunisien.

Le parti saisit cette occasion pour réclamer l’ouverture d’une enquête sur l’ingérence des Emirats arabes unis dans les élections de 2014 et de déterminer la véracité des informations selon lesquelles ce pays continue jusqu’à présent de soutenir certains partis représentés au Parlement.

Plus modéré dans sa réaction, le parti “La Tunisie d’abord” appelle à éviter les décisions improvisées dans le traitement de cette affaire, insistant sur la nécessité d’éviter de participer aux agendas de certaines parties qui désirent entraîner la Tunisie dans des conflits régionaux.

Quant au parti “Al-Moubadara”, il dénonce la décision émiratie qu’il qualifie d’”humiliante”, appelant le gouvernement à prendre les mesures urgentes et nécessaires pour annuler cette décision, le but étant de préserver les relations de fraternité unissant les deux pays et dans l’intérêt des deux peuples.