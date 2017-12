La Bourse de Tunis clôture la séance du lundi dans le vert

La Bourse de Tunis a clôturé la séance du lundi sur une hausse de 0,72% réalisé par le Tunindex à 6 186,37 points soit un volume d’échanges de 4,568 MD.

A la hausse, le titre UBCI s’est monnayé à 25,55 D soit une élévation de 6,01%, suivi par ARTES qui a réalisé une hausse de 5,98% à 3,38 D. Le titre TPR a quant à lui animé le marché par un volume transactionnel de 1,229 MD et s’est monnayé à 3,64 D soit une hausse de 5,50%.

Dans le vert, DELICE HOLDING et OFFICE PLAST ont réalisé une hausse respective de 4,86% et 4,62% à 16,37 D et 2,94 D.

A la baisse, le titre ASSURANCE STAR a baissé de 2,99% à 101,09 D suivi par SIPHAT qui s’est monnayé à 5,38 D soit un déclin de 2,71%. Le titre TUNISAIR a enregistré une chute de 2,22% à 0,44 D.

Dans le rouge, les titres EURO-CYCLES et SANIMED ont connu une chute respectivement de 2,11% et 1,78% à 25,45 D et 4,40 D.