Trois équipes lauréates au concours des 10 meilleurs concepts de projets issus des ateliers ont été récompensées, dans le cadre de la troisième édition des SPARK DAYS, organisée, les 20 et 21 décembre, à l’ISG Tunis (Institut Supérieur de Gestion de Tunis), par la Fondation BIAT.

Cette édition a accueilli plus de 450 jeunes âgés de 15 à 18 ans venus de différents gouvernorats de la Tunisie.

A l’issue de cette édition, dix équipes lauréates ont défendu leurs idées de projets devant un jury de référence et trois équipes se sont démarquées et ont été couronnées lors d’une cérémonie de remise des prix.

Cet événement est la combinaison d’ateliers de génération d’idées où des équipes de 3 à 5 participants ont développé des concepts innovants en réponse à des challenges d’actualité liés aux thèmes de l’éducation, le design, la mobilité, la citoyenneté, la culture, les loisirs, l’environnement, la nutrition saine (food), le patrimoine et l’innovation.

Pour élaborer leurs idées de projets, les candidats ont été accompagnés par des enseignants universitaires et des étudiants et ils ont été coachés par des experts de différents horizons : culturel, entrepreneurial, artistique et gastronomique…

Les concepts présentés étaient innovants, originaux et ayant du potentiel et les membres du jury se sont basés sur des critères d’évaluation bien étudiés tels que “la compréhension du challenge”, “le potentiel du marché” ou encore “la viabilité du concept”.

A noter que cet événement, s’inscrit dans le cadre de la stratégie de la Fondation BIAT visant à œuvrer pour un écosystème propice à l’entrepreneuriat des jeunes en soutenant ceux qui contribuent au développement de leurs communautés et du pays.

En effet, le programme SPARK vise à inculquer la culture entrepreneuriale chez les jeunes et à promouvoir l’appétence des futurs entrepreneurs pour l’innovation et la création de projets.