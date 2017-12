“Le plaisir de la lecture” : le livre au service des jeunes vivant dans les espaces fermés du gouvernorat de Zaghouan

Depuis octobre 2017, le gouvernorat de Zaghouan vit au rythme de la manifestation “le plaisir de la lecture” (Fun Reading) qui se poursuivra jusqu’au mois de juin 2018. Initiée par l’association des Amis de la Bibliothèque et du Livre à Zaghouan en partenariat avec le ministère des affaires culturelles, l’Union des écrivains tunisiens, l’Union des éditeurs tunisiens et du tissu associatif de la région, le projet “le plaisir de la lecture” est destiné aux jeunes vivant dans les espaces fermés du gouvernorat de Zaghouan.

S’inscrivant dans le cadre de la manifestation “les cités du Livre et de la Littérature” organisée par le ministère des affaires culturelles, “le Plaisir de la lecture” est un projet ayant pour objectif d’inculquer l’activité de la lecture auprès des catégories sociales vulnérables. Les bénéficiaires sont essentiellement les résidents des espaces fermés suivants : les détenus de la prison de Saouaf , les élèves résidant dans le foyer de l’école primaire d’ “El-Managhaa” à Bir Mcherga, les étudiants du foyer universitaire de l’école supérieur de l’agriculture de Mograne, les élèves résidant dans le foyer du Lycée Cité Ennozha à Zaghouan, les enfants vivant dans le Complexe d’enfance sans soutien de Zaghouan, et les enfants malades hospitalisés dans le service pédiatrie de l’hôpital régional.

S’étalant sur neuf mois (octobre 2017-juin 2018), le projet œuvre pour la mise en valeur de la lecture comme un plaisir et une nourriture intellectuelle et spirituelle. Au cours de cette manifestation, des séances de lecture mensuelles dirigées par des psychologues, des écrivains, des poètes et des experts seront proposées aux bénéficiaires en plus de la tenue d’ateliers de peinture, de représentations théâtrales et de projections cinématographiques en relation avec la lecture et les ouvrages de la littérature universelle.

A ce sujet, la directrice du projet et la présidente de l’association “les Amis de la bibliothèque et du Livre de Zaghouan”, Wiem Chérif a expliqué à l’agence TAP que “le Plaisir de la lecture” est une manifestation destinée aux catégories sociales en difficulté vivant dans des espaces fermés dans le but de mettre l’accent sur les bienfaits de la lecture.

“Dès octobre 2017 et accompagnée par des psychologues, l’association s’est déplacée dans les six espaces fermés concernés et a organisé des séances de lecture suivies de débats” a fait savoir Wiem Chérif en précisant que les séances organisées alternent des activités de lecture et des activités théâtrales ou cinématographiques.

Elle a, par ailleurs, exprimé son enthousiasme face aux débuts réussis du projet “Dans le foyer de l’école primaire “El-Mnaghaa”, les élèves qui sont la plupart issus de milieu en difficulté ont pu prendre conscience du pouvoir de la lecture”. Et d’expliquer “les séances de lecture sont devenues une occasion pour les enfants pour exprimer leur angoisse face à l’avenir”

Grâce à l’accompagnement psychologique et éducatif, les enfants ont appris à s’identifier aux héros des contes tels que “le petit poucet” ou “Cendrillon” et à trouver grâce aux histoires un échappatoire à une réalité dure, a souligné la directrice de l’association en mentionnant que la lecture a permis aussi à ces enfants de trouver des solutions intérieures pour s’adapter et faire face à une réalité difficile.

Evoquant l’expérience dans la prison de Saouaf, Chérif a indiqué que les bénéficiaires sont des jeunes âgés entre 20 et 25 ans, signalant à cet égard, que les séances de lecture ont été l’occasion d’instaurer le débat et d’inciter les détenus à écrire leurs mémoires en collaboration avec les psychologues et le cadre pénitentiaire de la prison.

“Ces mémoires seront ensuite présentés lors de la cérémonie de clôture en juin 2018” a affirmé la directrice de l’association en ajoutant “la fin du projet sera suivi par l’installation de noyaux de bibliothèques dans les espaces fermés concernés.”