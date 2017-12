Bourse de Tunis : Le Tunindex débute la séance du mardi dans le rouge

La Bourse de Tunis a débuté, la séance du mercredi, dans le rouge où le Tunindex affiche une baisse de 0,01% avec 6 137.92 points, dans un volume total de 1,128 MD, selon Mena Capital Partners (MCP).

Dans le vert, OFFICE PLAST grimpe de 2,88% à 2,50 D, suivie par Assurance AMI et UADH qui gagnent respectivement 2,87% et 2,83% à 5,58 D et 2,90 D.

A la baisse, HANNIBAL LEASE chute de 4,44% à 7,96 D, tout comme Tawasol Group Holding et SITS qui dévissent respectivement de 2,70% et 2,50% à 0,36 D et 2,34 D.