Les objectifs ambitieux fixés par la Tunisie pour renforcer la part de l’énergie produite à partir des énergies renouvelables (ER), sont corroborées par un réel enthousiasme des investisseurs tunisiens et étrangers pour ce secteur, a affirmé Hachem Hmidi, secrétaire d’Etat aux Mines.

Intervenant, mercredi 13 décembre, lors de l’inauguration de la 2ème conférence internationale sur l’investissement dans les ER et l’infrastructure énergétique, il a rappelé que le pays qui dispose d’un potentiel éolien et solaire important, envisage à l’horizon 2020, de porter à 12% l‘apport des ER dans la production d’électricité et ce taux devrait atteindre 30% de la production d’énergie totale du pays en 2030.

Le principal objectif est de promouvoir l’investissement, notamment privé et de libéraliser les réglementations pour faciliter la production, l’accès au réseau et l’exportation de l’électricité produite par les ER, a-t-il encore fait savoir.

Lors du débat introductif, des expériences de grandes entreprises internationales comme ” Enel Green Power ” et ” Renexia ” (Italie) ont été présentées.

Les intervenants ont mis l’accent sur l’importance des partenariats, notamment entre secteurs privé et public (PPP), les nouvelles technologies et le financement de ce secteur, considéré par les experts comme étant la réponse adéquate au déficit énergétique posés aux niveaux national et international.

Paula Garcia Los Arcos, chef du département commercial de la société Siemens, chargée de l’Europe du sud et de l’Afrique, a estimé que “pour atteindre cet ambitieux objectif de produire 30% d’électricité à partir des ER, à l’horizon 2030, la Tunisie est appelée à renforcer ses acquis réalisés, en associant le secteur privé”.

Et d’ajouter que les autorités publiques ont un rôle important à jouer, notamment en matière de simplification des procédures visant la réalisation des projets d’ER.

Dans le cadre du suivi des recommandations issues de la conférence sur ” l’accélération de la mise en œuvre des projets d’énergie renouvelables ” tenue les 07 et 08 décembre 2017 à Tunis, les travaux de cette conférence permettront de débattre de plusieurs questions, notamment les opportunités d’exploitations des ER en Tunisie, les problèmes de renforcement du déficit énergétique du pays, outre le financement et l’investissement dans des projets de développement des ER.