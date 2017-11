La CCI du Centre, partenaire tunisien du projet euro-méditerranéen “5TOT-4EWAS“

Le projet 5TOI_4EWAS est cofinancé par l’Union européenne dans le cadre du programme Horizon 2020. La Chambre de commerce et d’industrie du Centre est partenaire du projet euro-méditerranéen “Quintuple Helix Aprroach to Targeted Open Innovation in Energy, Water, Agriculture in the South Mediterranean Neighborhood water” (ou l’Approche Hélice quintuple pour l’innovation dans les domaines de l’énergie, l’eau et de l’agriculture dans la région sud-méditerranéenne).

Ce projet consiste à initier l’approche de l’hélice quintuple pour favoriser l’innovation dans les domaines de l’énergie, de l’eau et de l’agriculture (agro-alimentaire) dans les pays du Sud de la Méditerranée. La durée de ce projet est de 3 ans (du 1er mai 2016 au 30 avril 2019) et compte 24 partenaires (Espagne-Italie-Tunisie-Jordanie-Egypte-Palestine-Belgique-Allemagne-France-Algérie-Maroc-Liban-Libye).

Les Composantes du projet

1) La Création d’un réseau Think Tanks.

2) La Création de trois observatoires thématiques relatifs à l’innovation dans les domaines de l’eau, l’énergie et l’agriculture

3) L’élaboration d’un livre blanc sur l’approche de l’hélice quintuple.

4) La création d’un réseau d’experts en innovation dans le domaine de l’énergie, de l’eau et de l’agro-alimentaire.

5) L’organisation de forums d’innovation au Maroc, au Liban et en Tunisie comprenant des sessions de formation, des journées d’innovation et des brokerage event.

6) La création d’une plateforme digitale regroupant tous les données sur les programmes et projets H2020 et les innovations dans les domaines de l’eau, de l’énergie et de l’agriculture dans la zone euro-méditerranéenne.

Pour plus d’informations sur ce projet : http://www.ccicentre.org.tn

http://www.5toi.eu