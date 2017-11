Accord de coopération entre le CEPEX et la Fédération indienne des organismes de l’exportation

En marge de la 12e session de la Commission mixte tuniso-indienne, organisée à New Delhi les 30 et 31 octobre 2017, sous la présidence du ministre tunisien des Affaires étrangères, Khmaies Jhinaoui, le Cepex, représenté par sa p-dg, Aziza Htira, a signé un accord de coopération avec la Fédération indienne des organismes de l’exportation.

L’objectif de cet accord est d’impulser le commerce bilatéral et dynamiser la coopération institutionnelle par le biais de l’intensification des échanges d’informations et d’expertise pour identifier les passerelles d’un partenariat plus fécond, précise un communiqué du CEPEX publié mercredi.

Cet accord vise en outre à renforcer l’échange de délégations d’Hommes d’affaires dans les deux sens. Le groupe de travail mixte qui sera créé en vertu de cet accord identifiera les opportunités de coopération entre les deux parties, précise la même source.

Et d’ajouter que les sociétés indiennes qui désirent se développer en Afrique, “peuvent opter pour la coopération triangulaire, où la Tunisie servirait de plateforme de production et d’exportation vers les marchés subsahariens eu égard à notre position géographique, à la jonction de trois blocs majeurs, à savoir l’Europe, l’Afrique et le Moyen-Orient, à une industrie dynamique qui dispose de tous les ingrédients du succès et à une législation qui encourage l’investissement, et à fortiori étranger, dans les activités à forte valeur-ajoutée”.

D’autre part, la dizaine d’hommes d’affaires et de responsables institutionnels côté tunisien, présents à l’occasion des travaux de la commission mixte, ont examiné les opportunités de partenariat entre les deux parties.

Htira a souligné à cette occasion que la Tunisie est plus que jamais disposée à diversifier ses marchés-export, où l’Inde figure en bonne position, pour mettre en exécution cette orientation stratégique. Elle a passé en revue toutes les pistes de partenariat économique et assuré de l’appui sans faille que le CEPEX dispensera en faveur du renforcement des relations commerciales bilatérales.

De son côté, T S Ahluwalia, membre du Comité directeur de la FIEO, s’est félicité de l’attention tunisienne portée par des structures officielles et diplomatiques mais aussi le secteur privé sur le développement du partenariat tuniso-indien.

Les deux parties se sont engagées à travailler sur le renforcement du cadre qui régit la dynamique partenariale et à explorer les domaines de collaboration fructueux tout en préservant les intérêts de chaque partie.

Une délégation d’Hommes d’affaires indiens se rendra en Tunisie pendant la deuxième semaine du mois de janvier prochain, ce qui augure d’un renouveau prometteur dans les relations économiques bilatérales.