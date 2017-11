Le Fonds des catastrophes naturelles sera mis en place en 2018, Samir Taieb

Le ministre de l’Agriculture, des Ressources hydrauliques et de la Pêche, Samir Taieb, indique que l’activation du Fonds des catastrophes naturellesn estimé à 60 millions de dinars, aura lieu au cours de l’année 2018.

En marge de l’ouverture de la 13ème édition du SIAMAP, il a déclaré que le gouvernement contribuera à financer ce fonds par une enveloppe de 20 millions de dinars en plus de la somme de 20 MDT au titre de la contribution des agriculteurs, des pêcheurs marins et le reste en tant que contributions de la collectivité nationale.

Selon lui, le projet de la loi de finances pour l’année 2018 stipule la création de ce fonds, rappelant qu’il a été revendiqué auparavant par les agriculteurs depuis plusieurs années.

Evoquant le SIAMAP, Taieb a indiqué que ce salon international a réalisé une mutation qualitative à travers le nombre des exposants qui a dépassé les 500 et les pays participants (plus de 34 pays) et aussi par sa surface qui a dépassé les 20 mille mètres.

L’Objectif principal de l’organisation de ce salon est la promotion des produits tunisiens en plus de donner une valeur ajoutée à la production nationale, a-t-il dit, ajoutant que le nombre des visiteurs pourrait atteindre, cette année, plus de 200 mille.

De son côté, Abdelmajid Zar, président de l’UTAP, a estimé que le défi de la productivité n’a pas été encore relevé dans le secteur de l’agriculture à cause du phénomène des changements climatiques.

Il a souligné que la création de ce Fonds dans le cadre du projet de loi de finances pour la prochaine année, permettra d’aider l’agriculteur tunisien qui a connu ces dernières années de nombreuses difficultés. Le président de l’UTAP a fait remarquer que cette nouvelle édition du SIAMAP a donné la priorité à l’agriculture intelligente et numérique, étant donné que les TIC figurent parmi les défis du secteur agricole en Tunisie, outre la rationalisation de la consommation de l’eau.