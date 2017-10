La Bourse de Tunis débute la séance de, mardi, dans le vert où le Tunindex affiche une hausse de 0.30% avec 6 100.89 points dans un volume totale de 0.695 MTND

Dans le vert, la Banque de l’Habitat grimpe de 3.41% à 24.81 TND suivie par ICF et POULINA GROUP HOLDING qui gagnent respectivement 2.97% et 2.91% à 23.89 TND et 8.84 TND.

A la baisse, AETECH chute de 4.41% à 0.65 TND tout comme OFFICE-PLAST et TAWASOL GROUP HOLDING qui dévissent les deux de 2.77% à respectivement 2.10 TND et 0.35 TND.