SIAMAP 2017  : Poulina, 50 ans au service de l’agriculture tunisienne

Le pôle avicole de Poulina (élevage, nutrition animale, abattage, transformation de poulet, l’équipement avicole) ainsi que le pôle emballage seront présents à la 13ème édition du SIAMAP 2017 qui se tient du 31 octobre au 05 novembre 2017 au Parc des expositions du Kram.

SNA, EL MAZRAA, DICK, S.E, PAF, ITC, AVIPAC et Global Trading, regroupées dans un stand de 370 m2, présenteront aux visiteurs du SIAMAP 2017 leurs nouveautés et la qualité de leurs produits, indique un communiqué de Poulina.

Le groupe rappelle également qu’une convention de partenariat stratégique a été signée entre l’Union tunisienne de l’agriculture et de la pêche (UTAP) et Poulina Group Holding, concernant le sponsoring officiel et exclusif de la Société de nutrition animale (SNA) filiale de PGH, pour cette édition du SIAMAP.

Par ailleurs, la SNA animera une journée technique lors du Salon, et le mercredi 1er novembre portant sur «l’alimentation des ruminants: les matières premières de substitution».

EL MAZRAA, pour sa part, organisera tout au long du Salon des séances de dégustation et offrira le privilège aux visiteurs de savourer ses produits et recettes préparées par un chef cuisinier de renommée, informe le document.

A travers ce partenariat stratégique, Poulina et ses filiales réitèrent leur soutien à la promotion de l’agriculture tunisienne, notamment le secteur avicole, initié depuis 50 ans, en mettant à la disposition des consommateurs tunisiens des produits salubres à des prix raisonnables, souligne le communiqué