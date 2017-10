La Bourse de Tunis débute la séance dans le vert

La Bourse de Tunis débute la séance du lundi dans le vert où le Tunindex affiche une légère hausse de 0,04% avec 6 085.97 points dans un volume total de 0,164 Millions de dinars (MD), selon Mena Capital Partners (MCP).

Dans le vert, TUNINVEST grimpe de 2,98% à 7,60 D suivie par Tawasol group holding et Carthage Cement qui gagnent respectivement 2,77% et 2,16% à 0,37 D et 2,36 D.

A la baisse, Office Plast chute de 4,36% à 2,19 D, tout comme Sanimed et Tunisair qui dévissent respectivement de 2,87% et 1,96% à 4,06 D et 0,50 D.