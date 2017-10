L’APIA va initier les agriculteurs de Kairouan à l’e-commerce

L’Agence de promotion des investissements agricoles (APIA) organisera une session de formation sur le thème “marketing des produits agricoles à travers l’e-commercr” du 15 au 17 novembre 2017 à Kairouan.

L’objectif est de moderniser et de développer le secteur agricole, permettre aux chefs de projets agricoles de tirer profit des nouvelles technologies de l’information et de la communication (NTIC) dans la commercialisation de leurs produits agricoles, vu que le e-commerce représente un outil indispensable pour le bon développement des entreprises. Il s’agit, dans ce contexte, d’améliorer le positionnement de leurs produits dans l’économie mondiale à la faveur du développement de leurs ventes et transactions.

L’APIA a ajouté que les personnes intéressées par cette formation peuvent remplir la fiche d’inscription téléchargeable sur le site de l’APIA, sachant que le dernier délai d’inscription est le 10 Novembre 2017.