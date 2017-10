Béji Caïd Essebsi reçoit le rapport annuel de l’INLUCC

Le président de la République, Béji Caïd Essebsi, a reçu, mardi 24 octobre au palais de Carthage, le président de l’Instance nationale de lutte contre la corruption (INLUCC), Chawki Tabib, qui lui a remis le rapport annuel de l’instance.

Cité dans un communiqué de la présidence de la République, Chawki Tabib a déclaré que le rapport dresse le bilan des activités annuelles de l’instance, ses propositions et ses recommandations et la synthèse du cadre institutionnel et juridique relatif à la lutte contre la corruption.

Le rapport fait également l’inventaire des crimes liés à la corruption et comporte des données sur les cas signalés, a-t-il ajouté.

Chawki Tabib a estimé que des réalisations ont été accomplies en 2016 dont la promulgation de plusieurs lois dans le domaine de la lutte contre la corruption et la signature de la stratégie nationale de bonne gouvernance.

Selon le communiqué, le président de la République a salué les efforts déployés par l’INLUCC, réaffirmant la volonté politique constante d’éradiquer la corruption et de continuer à soutenir l’instance pour qu’elle s’acquitte au mieux de sa mission.