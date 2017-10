L’Utica et l’OAT signent un protocole de coopération en matière d’échange de statistiques sur les marchés de travail

L’Union Tunisienne de l’Industrie, du Commerce et de l’Artisanat (UTICA) a signé, lundi à Tunis, un protocole de coopération et de coordination avec l’Organisation Arabe du Travail (OAT).

Selon un communiqué de l’UTICA publié, mardi, ce protocole vise la création d’un mécanisme de coopération en matière d’échange de statistiques, d’informations et des études sur les marchés de travail nationaux et arabes, et ce, dans le cadre des travaux du réseau arabe de données relatives aux marchés du travail. Ce protocole a été signé par le directeur général de l’OAT, Faiz Ali Al-Matiri et la présidente de l’UTICA, Wided Bouchamaoui.

Bouchamaoui a souligné que ce protocole reflète l’ouverture de l’organisation patronale sur toutes les organisations arabes et internationales spécialisées dans les domaines du travail et des affaires. Et d’ajouter que la relation entre les organisations des travailleurs et les organisations patronales devront servir l’intérêt du travailleur, de l’entreprise et du pays.

Elle a mis l’accent sur la disposition de l’UTICA à coopérer avec l’OAT afin de développer le climat des affaires, la production, le respect de la loi, les relations de travail et l’économie, soulignant la nécessité de tirer profit des expériences des différentes organisations.

Al-Matiri a, pour sa part, mis l’accent sur la volonté de l’OAT de signer des protocoles de coopération avec les différents acteurs de production en vue de développer les marchés dans les différents pays arabes, ajoutant que l’UTICA est l’un des principaux partenaires de production en Tunisie.