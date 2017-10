Appel au maintien du régime fiscal forfaitaire dans l’artisanat

La Fédération nationale de l’artisanat (FNA) a appellé au maintien du régime fiscal forfaitaire appliqué au secteur, au vu des difficultés que connaît cette filière depuis quelques années.

La Fédération a revendiqué, également, dans un communiqué publié samedi, suite à la réunion du conseil d’administration de l’UTICA, l’annulation de la taxe de 10% appliquée sur les opérations d’exportations, précisant que cette taxation bloque les exportations.

“L’imposition de cette taxe aux entreprises soumises au régime fiscal réel a mis sur le même pied d’égalité les opérations d’exportation ainsi que les ventes sur le marché local. Ceci prive les entreprises exportatrices des avantages incitatifs à l’export direct”, a-t-elle noté.

La FNA a proposé l’annulation de l’augmentation de 1% sur la taxe sur la valeur ajoutée (TVA), tout en la maintenant au taux de 6%, en cette période qui connait des grandes difficultés au niveau de la commercialisation.

La Fédération a exprimé son étonnement de l’application de droit de consommation de 25% sur l’importation de diamants, de perles et de pierres précieuses et semi-précieuses et non sur l’importation d’or et d’argent finis et semi-finis.

Le président de la FNA, Salah Amamou, a précisé, dans une déclaration à l’agence TAP, que cette taxe de 25% engendrera le renchérissement du prix de la matière première dans cette filière d’activité, ce qui alourdira la charge des professionnels exerçants dans cette filière d’activité.

Amamou a réitéré la revendication de la FNA d’imposer un droit de consommation à hauteur de 115% sur l’importation de l’or et l’argent finis et semi-finis afin de protéger les professionnels de bijouterie, rappelant que cette taxation était appliquée en 2016.

Le secteur de l’artisanat compte 350 mille artisans et des milliers de sociétés artisanales implantées dans les différentes régions du pays.