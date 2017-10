Anouar Maarouf : La numérisation du courrier électronique dans tous les ministères se poursuit

Le ministre des Technologies de la communication et de l’Economie numérique, Anouar Maarouf, a affirmé, mercredi 18 octobre, que le processus de numérisation du courrier électronique dans tous les ministères se poursuivra d’ici fin 2017, précisant qu’il a déjà été installé dans 6 ministères.

“Ce service va être généralisé, dans une seconde étape, aux institutions publiques outre la mise en place d’un système d’interconnexion entre les différentes administrations, afin de diminuer la paperasse administrative”, a-t-il ajouté, en marge du Forum international des directeurs des systèmes d’information (DSI) qui se tient les 18 et 19 octobre 2017 à Hammamet en présence de 250 participants de 15 pays africains.

Maarouf a, par ailleurs, fait remarquer que la mise en place de la stratégie nationale ” Tunisie numérique 2020 ” nécessite le renforcement de l’infrastructure numérique, la généralisation de la couverture numérique à tout le pays, l’instauration du e-gov et la numérisation des opérations entre l’administration et le citoyen ainsi qu’entre l’administration et l’entreprise.

Il a, à ce titre, fait savoir que “Tunisie Télécom” entamera, dès le début de l’année prochaine, la mise en place d’un réseau pour la couverture des zones blanches, dans 100 délégations.

De son côté, le président du comité d’organisation du Forum, Naceur Kchaou, a souligné que “cette manifestation annuelle vise le développement de la technologie numérique dans les institutions publiques et privées et la sensibilisation de leurs dirigeants quant au rôle qu’ils doivent jouer dans ce sens”.