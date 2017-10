La Bourse de Tunis débute la séance de ce Mardi 17 Octobre dans le rouge.Le Tunindex affiche une baisse de 0.19% avec 6 087.61 points dans un volume totale de 0.751 MD, selon Mena capital partners (MCP).

Dans le vert, SOMOCER grimpe de 3.84% à 1.08 D suivie par STB et UADH qui gagnent respectivement 2.91% et 2.70% à 4.23 D et 3.04 D.

A la baisse, SERVICOM chute de 4.48% à 5.33 D tout comme OFFICE PLAST et SOPAT qui dévissent respectivement de 4.44% et 3.79% à 2.15 D et 0.76 D.