Evoluant un peu au ralenti depuis près de trois ans, le groupe Abdennadher se remet en marche et poursuit la diversification de son activité entamée depuis quelques années.

Le groupe de l’homme d’affaires Lotfi Abdennadher vient en effet de créer la Société Moderne de Conditionnement (SMC), une société de façonnage de cartons, la première en près de trois ans.

Avec cet investissement, Lotfi Abdennadher tente à la fois de remonter la pente après que son plus important projet, la Société Tunisie Sucre, lancée avec Belhassen Trabelsi, le beau-frère de l’ancien président Ben Ali –dont les parts ont été rachetées après le 14 janvier 2011 par le businessman libyen Nouri Salem-, a échoué, et d’élargir l’éventail de ses activités.

Le processus de diversification avait été entamé en mai 2014 avec le lancement d’une activité de commercialisation et de distribution en détail des cartes SIM téléphoniques, à travers la Mobile Distribution Company (MDC), une société pilotée par M. Abdennadher lui-même.

Deux ans plus tôt, l’homme d’affaires était sur une logique de renforcement de son cœur de métier: l’industrie des articles sanitaires et de la céramique. D’ailleurs, son dernier investissement avant la chute du régime Ben Ali s’inscrivait dans cette tendance. Il concernait la création, en 2009, d’une nouvelle société de fabrication et de commercialisation d’articles sanitaires (SOMOSAN, dotée d’un capital de 7,6 millions de dinars).

Après le 14 janvier 2011, le groupe Abdennadher poursuit sur ce trend, d’abord, en lançant en 2012 l’Etablissement Lotfi Abdennadher -une entreprise dédiée au commerce en détail de ces articles-là.

L’homme d’affaires se tourne ensuite vers la Bourse afin d’y lever les capitaux nécessaires au développement de deux de ses entreprises: Sotemail et Sanimed. Sotemail lance, dans le cadre d’une augmentation du capital en numéraire, une Offre à Prix Ferme pour lever 75 millions de dinars, à travers le placement de 1.200.000 actions nouvelle auprès du public au prix de 2,5 dinars l’action, et un placement global de 2.000.000 actions auprès d’investisseurs, même prix.

C’est ensuite au tour de Sometail de s’adresser au marché deux ans plus tard, en 2016, pour placer un premier bloc de 376.000 actions et un deuxième de 1.880.000 actions nouvelles respectivement auprès du public et des investisseurs.

Pour Lotfi Abdennadher, il y a eu indubitablement un avant et un après 14 janvier 2011. Durant les dernières années du régime Ben Ali, l’homme d’affaires voyait les choses en grand et en réalisait. En 2007, il avait créé, en partenariat avec Belhassen Trabelsi, beau-frère de l’ancien président Ben Ali, la Société Tunisie Sucre (STS), confisquée après le 14 janvier 2011, et aujourd’hui en liquidation.

Le groupe Abdennadher avait également envisagé le lancement de deux projets dans deux zones défavorisées, Sidi Bouzid (usine de fabrication de services de table en porcelaine) et à Metlaoui (unité spécialisée dans la fabrication d’équipements et produits sanitaires) qui, malheureusement, n’ont jamais vu le jour. Et, visiblement, l’ambition du groupe est aujourd’hui de retrouver son rythme d’antan.