Crise des caisses sociales : L’UGTT ouverte à toutes les propositions (Bouali M’barki)

Le secrétaire général adjoint de l’union générale tunisienne du travail (UGTT), Bouali M’barki, a affirmé, lundi 16 octobre à Sfax, que l’organisation ouvrière est ouverte à toutes les propositions de nature à surmonter la crise des caisses sociales y compris l’augmentation de l’âge de la retraite.

Dans une déclaration aux médias en marge de la réunion de la commission administrative de l’union régionale du travail à Sfax, M’barki a ajouté que l’UGTT ne s’oppose pas à l’augmentation de l’âge de la retraite et que la question fait, actuellement, l’objet de négociations dans le cadre d’un comité d’experts parmi d’autres propositions qui seront soumises au gouvernement.

Le responsable syndical a mis l’accent sur la nécessité d’opérer une réforme radicale des caisses sociales.

Au sujet de la loi de finances 2018, M’barki a appelé à éviter la majoration des taxes et des impôts car une telle mesure, a-t-il dit, est de nature à porter atteinte au pouvoir d’achat du citoyen qui se trouve confronté à la cherté de la vie.

Il a, en outre, appelé à réformer les établissements publics en difficulté, estimant que le secteur public contribue à préserver l’économie du pays.

Par ailleurs, M’barki a appelé le gouvernement à renforcer le contrôle des frontières maritimes afin de lutter contre l’immigration irrégulière, à impulser le développement et à booster l’investissement pour ouvrir des perspectives devant les jeunes qui tentent de quitter le pays dans l’espoir de trouver un emploi au delà des frontières.

La réunion de la commission administrative de l’union régionale du travail à Sfax a permis, notamment, d’examiner la situation syndicale à l’échelle régionale et nationale et de discuter de la situation sociale, sanitaire et environnementale dans le gouvernorat de Sfax.