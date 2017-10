Le programme Smart Tunisia conclut 7 conventions de partenariat pour la crÃ©ation de 3 mille emplois

Le programme “Smart Tunisia, une des composante de la stratégie nationale” “Tunisie Digitale 2020″ a conclu lundi, 7 conventions de partenariat avec des organisations et associations actives dans le domaine du numérique, pour créer 3000 emplois au profit des diplômés du supérieur.

Ont procédé à la signature de ces conventions, le président de Smart Tunisia Badreddine Ouali et des représentants des associations et organisations en l’occurrence Bizerte 2050, l’Association des chefs d’entreprise du parc technologique (ACEPT), IOT Tunisia, Get IT, Cluster Mecatroni, PCS et ” Tunisian Start up “.

Grâce à ces conventions, le programme ” Smart Tunisia “permettra de créer 10 mille emplois parmi 50 mille programmés, a affirmé le ministre des technologie de la communication et de l’économie numérique Anouar Maarouf soulignant l’importance de l’adhésion des différentes composantes de la société civile à ce programme.

Fruit d’un partenariat public privé, le projet ” Smart Tunisia ” vise la création de 50 000 emplois sur 5 ans grâce à la mobilisation des investissements publics et privés. Il a également pour objectif de promouvoir la Tunisie en tant que Hub Technologique.