La dette de la CNAM auprès des Caisses sociales s’élève à 2,2 milliards de dinars (mars 2017)

Les dettes de la Caisse nationale d’assurance maladie (CNAM) auprès des Caisses sociales ont atteint, à fin mars 2017, près de 2,2 milliards de dinars. C’est le chiffre avancé, mercredi 11 octobre, par Abdelkarim Jerad, secrétaire général adjoint responsable du département de la protection sociale à l’Union générale tunisienne du travail (UGTT).

Jerad précise, avant l’ouverture des travaux de la Commission administrative nationale de l’UGTT, axés sur le dossier des Caisses sociales, que la commission examinera au cours de la journée les projets présentés par le gouvernement concernant la révision et la réforme du régime de la retraite. Les travaux permettront d’aborder également la proposition du bureau exécutif de la centrale syndicale pour sauver les caisses sociales et introduire des réformes au niveau des pensions dans le but d’élaborer une position avant d’entamer des négociations avec le gouvernement.

La situation difficile des caisses sociales confirme la nécessite d’accélérer l’examen de ce dossier, a ajouté Jerad soulignant que la détermination de la position de l’Union s’effectue au sein de ses structures à savoir la commission administrative nationale.