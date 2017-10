En marge de la tenue à Tunis de la 2e édition des rencontres Africa 2017, les deux chefs de gouvernement tunisien et français, respectivement Youssef Chahed et Edouard Philippe, ont appelé à donner un nouvel élan aux relations économiques bilatérales, dans un esprit de partenariat, d’innovation et d’ouverture.

Ils ont appelé au développement des échanges ainsi que les partenariats dans les secteurs de la santé, l’agriculture, l’environnement, le numérique, le développement durable, les énergies renouvelables et le tourisme.

Au cours de cette réunion du Haut conseil de coopération tuniso-français, Youssef Chahed a remis à Edouard Philippe une note de présentation d’un projet de développement et de mise en valeur structurant intégré, dans le sud du Sahara tunisien avec des composantes environnementale, socioéconomique et de développement humain.

Dans le secteur du numérique, le Premier ministre français a encouragé la structuration d’une communauté French Tech, prérequis d’une future candidature pour devenir French Tech Hub.

Dans les énergies renouvelables, les deux chefs de gouvernement ont encouragé le développement de la coopération nouée entre le Commissariat à l’énergie atomique et aux énergies alternatives (CEA) avec la Poste tunisienne portant sur la mobilité électrique, l’énergie solaire et l’efficacité énergétique.

Les deux parties ont également annoncés un accord de conversion de dettes au profit des secteurs de la santé et de l’enseignement supérieur.