Tunisiens et Burkinabé veulent renforcer leur coopération dans plusieurs secteurs

Youssef Chahed, chef du gouvernement tunisien, s’est entretenu, mercredi 4 octobre 2017 à Dar Dhiafa à Carthage, avec son homologue burkinabé, Paul Kaba Thiéba, et ce à la veille de la tenue des Rencontres Africa 2017 (les 5 et 6 Octobre à Gammarth).

A l’issue de cette rencontre, Chahed a affirmé que “la visite du Premier ministre burkinabé constitue une occasion très importante pour renforcer les liens de fraternité et de coopération qui unissent la Tunisie et le Burkina Faso, lesquels datent de presque 53 ans”. Il a relevé que “cette visite s’inscrit dans le cadre du renforcement de la coopération bilatérale dans divers domaines dont la santé, l’enseignement supérieur, la formation professionnelle… Cette coopération peut aussi s’étendre à d’autres secteurs tels que le logement social”.

Youssef Chahed a aussi rappelé la mise en place, en 2016, d’une haute commission mixte dont le rôle est d’encadrer les relations bilatérales, ainsi que la visite effectuée par de hauts responsables burkinabés en Tunisie l’été dernier. Il estime que “le cadre est aujourd’hui propice à la coopération entre les deux pays. Les Burkinabés n’ont pas besoin de visa pour se rendre en Tunisie et réciproquement. En outre, une ligne aérienne existe déjà entre les deux pays, avec une fréquence de 3 vols par semaine. En outre, la Tunisie a inauguré, en avril dernier, une nouvelle ambassade au Burkina Faso”.

Le chef du gouvernement soulignera que “le secteur privé doit aussi, jouer son rôle dans le développement de la coopération entre les deux pays à travers l’échange d’expériences au niveau technique ainsi qu’a travers la réalisation de projets communs”.

Il a par ailleurs indiqué que “la participation aux rencontres Africa 2017, en présence de plus de 650 entreprises, donnera une nouvelle dynamique aux relations entre les deux pays et réaffirmera la détermination du gouvernement d’union nationale à créer une nouvelle dynamique avec le continent africain”.

Quant au Premier ministre burkinabé, Paul Kaba Thiéba, il a souligné l’importance des rencontres Africa 2017, affirmant qu’il vient “d’avoir une séance de travail avec le chef du gouvernement tunisien sur la coopération bilatérale entre les deux pays. Il s’agit d’une coopération fraternelle, ancienne et très prometteuse”. “Nous avons connu de grandes avancées en matière de coopération dans tous les domaines, la rencontre d’aujourd’hui nous a permis de faire le point sur les questions les plus importantes et nous avons constaté que nos pays sont confrontés à des problématiques similaires” a-t-il indiqué.

Concernant la coopération bilatérale, “nous avons convenu d’accélérer le partenariat dans plusieurs domaines tels que la santé, l’éducation, la formation professionnelle, le secteur bancaire, l’infrastructure, l’habitat… “, a déclaré M. Thiéba.

La 2ème édition des “Rencontres Africa 2017” (5 au 6 octobre 2017) sera inaugurée jeudi 5 octobre 2017 par le chef du gouvernement Youssef Chahed et le Premier ministre français Edouard Philippe qui sera accompagné de plusieurs secrétaires d’Etats et une délégation d’une trentaine d’entreprises françaises, PME et grands groupes.

Outre les délégations africaines et françaises, des partenaires marocains, algériens, égyptiens et libyens seront aussi conviés à cette manifestation qui rassemblera des institutionnels, ministères, patronats et des chambres de commerce, appelés à constituer un comité de pilotage.