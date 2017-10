Slim Chaker demande un renforcement de la sécurité du CHU Farhat Hached de Sousse

Slim Chaker, le ministre de la Santé publique, a appelé, mercredi 4 octobre 2017, au cours d’une visite au centre hospitalo-universitaire (CHU) Farhat Hached de Sousse, à renforcer la sécurité de l’établissement et de son personnel en veillant à intensifier les patrouilles sécuritaire, particulièrement la nuit.

A rappeler que des cadres médicaux et paramédicaux du service des urgences de cet hôpital ont été violemment agressés dans la nuit de samedi à dimanche, par trois délinquants qui avaient également détruit des équipements médicaux.

Un agent de sécurité a été grièvement blessé à la tête et subi des fractures à la main nécessitant une opération chirurgicale, et deux infirmiers ont eu des fractures à la jambe.

Suite à cette agression, une réunion a été tenue, dimanche 1er courant, au ministère de la Santé, lors de laquelle des mesures ont été prises afin de renforcer la sécurité au sein des hôpitaux. Parmi ces mesures, figure essentiellement l’élaboration d’une loi protégeant les agents et cadres de la santé publique pendant l’exercice de leurs fonctions.