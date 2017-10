Kébili : Le nombre de touristes a bondi de 67% (janvier-septembre 2017)

La région du Kébili a enregistré, durant les neuf premiers mois de 2017 (janvier-septembre), une augmentation de 67,3% du nombre de touristes, par rapport à la même période de 2017, soit 82.000 visiteurs contre 49.000.

Cette forte croissance se reflète, également, à travers le nombre de nuitées qui a augmenté de 70,6% passant 53.321 à 90.972 nuitées, fait savoir à l’agence TAP le Commissaire régional au tourisme, Mohamed Saiem.

Le tourisme intérieur occupe la première place avec 26517 visiteurs, talonné par le marché russe (26124 touristes).

Selon Saiem, les perspectives pour le 4e trimestre 2017 et le 1er trimestre 2018 sont positives, en prévision du démarrage de la haute saison touristique, dans la région du sud tunisien, avec la tenue d’événements culturels et touristiques d’envergure, à l’instar du 34e Festival international des dattes de Kébili (2-4 novembre 2017) et du 50e Festival international du sahara de Douz (28-31 décembre 2017).