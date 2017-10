L’agro-tourisme bio pourrait engendrer la création d’une vingtaine de projets en Tunisie

Le plan d’action pour le développement de l’agro-tourisme durable et équitable en Tunisie, élaboré dans le cadre d’un partenariat tuniso-belge, devrait déboucher sur 10 à 25 projets pilotes, a indiqué Christophe Schoune, secrétaire général de la Fédération belge inter-environnement Wallonie-Bruxelles, l’un des partenaires étrangers de ce plan. Son objectif est de créer une dynamique dans les zones rurales, sédentariser les populations et changer l’état d’esprit des fermiers, agriculteurs et artisans, a-t-il expliqué, dans une déclaration à l’agence TAP, en marge d’un séminaire national de présentation de trois projets clefs pour développer l’agritourisme bio, durable et équitable en Tunisie, organisé, mardi, la Banlieue nord de Tunis.

“L’idée est de permettre à tous les fermiers et paysans dans les zones rurales tunisiennes ayant une activité agricole biologique d’offrir aux visiteurs de nouveaux produits de terroir et de loisir et de les accueillir dans des gîtes ruraux, des chambres d’hôtes et des fermes pédagogiques…”, explique-t-il.

Le plan, qui nécessite un budget de 3,6 millions de dinars, vise aussi à diversifier l’activité des agriculteurs et des paysans dans les zones rurales ainsi que l’offre touristique, jusque là, axée sur le balnéaire, a ajouté le responsable belge. Il sera financé, selon ses initiateurs, dans le cadre d’un partenariat national public-privé (35% du budget) et par des bailleurs de fonds étrangers (65%). La période d’exécution du plan durera deux ans (2018-2020) et sera entamé par la création d’un pôle rassemblant tous les acteurs (fermiers, agriculteurs et artisans dans les zones rurales).

Le président de la Fédération interprofessionnelle du tourisme tunisien IFTT (partenaire du plan), Houssem Azouz a indiqué que ce plan vise à porter le nombre des gites ruraux en Tunisie de 15 à 200 gites, au bout de deux ans.

Du côté du ministère de l’Agriculture, Samia Maamer, directrice générale de l’agriculture biologique (DGAB), a rappelé que ce plan, lancé par son ministère en collaboration avec 7 autres partenaires tunisiens et belges, constitue un premier pas vers la concrétisation de la stratégie nationale de développement de l’agritourisme en Tunisie.

“Cette stratégie est basée sur trois axes: le développement des filières animale, végétale et touristique, la promotion de cinq zones pilotes en agriculture biologique et la création d’un circuit d’agritourisme biologique dans chaque gouvernorat”, a indiqué la responsable.

“L’agriculture biologique est un secteur en pleine évolution. Rien que pour les dattes (bio), les exportations ont atteint une valeur de 350 MDT sur un total des recettes d’exportation des dattes estimées à 650 MDT en 2017”, a déclaré le ministre de l’Agriculture, des Ressources yydrauliques et de la Pêche, Samir Taieb.