Coopération : Un don suisse de 267 MDT à la Tunisie

La Suisse a accordé, mardi, à la Tunisie un don de 100 millions de francs suisses, soit l’équivalent de 267 millions de dinars tunisiens (MDT), dans le cadre de sa nouvelle stratégie de coopération pour la période 2017-2020.

La Suisse veut consolider sa coopération avec la Tunisie, notamment, dans le domaine économique, l’émigration, la sécurité et la transition démocratique, selon la Conseillère Fédérale et Cheffe du Département Fédéral de Justice et Police, Simonetta Sommaruga, qui a annoncé, mardi, le lancement de la nouvelle stratégie lors d’une conférence de presse.

Elle a déclaré qu’une enveloppe estimée à 190MD sera destinée au renforcement de la gestion de la finance publique, l’amélioration du climat d’affaires, la structuration des activités exportatrices et le développement des services d’approvisionnement en eau outre la mise en œuvre d’un programme de formation et de coaching professionnels.

La ministre suisse a réitéré le soutien de son pays aux réformes économiques engagées en Tunisie, indiquant que la nouvelle stratégie de coopération vise, en particulier, à développer les régions et améliorer les compétences des jeunes à travers la formation professionnelle.

“La transition économique exige le développement des ressources humaines et la promotion de la compétitivité des entreprises”, a ajouté Sommaruga.

Le ministre de l’Investissement et de la Coopération Internationale, Zied Laadhari a souligné, lui, que le don suisse va renforcer la finance publique à un moment où elle fait face à plusieurs défis, rappelant que la promotion de l’investissement et la préservation des grands équilibres financiers figurent parmi les priorités de l’actuel gouvernement.