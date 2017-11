La Bourse de Tunis débute la séance de ce mercredi 02 août dans le vert, avec une progression de 0,14% du Tunindex, à 6.150,43 points dans un volume totale de 0.316 MDT, selon MCP

Dans le vert, ELECTROSTAR grimpe de 4,35% à 3,830 D, suivie par MPBS et CEREALIS qui gagnent respectivement 3,46% et 2,92% à 2,690 D et 4,220 D.

A la baisse, MAGASIN GENERAL chute de 4,48% à 26,640 D, idem pour TAWASOL GROUP HOLDING et ADWYA qui dévissent respectivement de 2,50% et 2,09% à 0,390 D et 5,150 D.