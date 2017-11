Diplomatie : La Tunisie veut renforcer sa présence économique dans l’espace africain

La dimension économique de l’action diplomatique et les moyens de la développer a été au centre des débats au 2ème jour de la 35e Conférence annuelle des chefs de missions diplomatiques et consulaires, organisée jeudi 27 courant à Dar Dhiafa, à Carthage.

A l’ouverture des travaux, le ministre des Affaires étrangères, Khémaies Jhinaoui, a souligné la nécessité d’intensifier les efforts afin de mobiliser davantage de soutien politique et économique en faveur de la Tunisie, dans un contexte de défis sécuritaires et économiques.

Jhinaoui a, par ailleurs, appelé les chefs de missions diplomatiques et consulaires à identifier de nouvelles opportunités de coopération et de partenariat aux plans bilatéral et multilatéral, soulignant la volonté de la Tunisie de renforcer sa présence dans son espace africain.

Par ailleurs, un dialogue interactif a eu lieu entre les chefs de missions en marge de cette 2ème journée. Les échanges ont porté sur les propositions, visions et interrogations concernant les moyens de développer les mécanismes de l’action diplomatique, de manière à être adapté aux exigences de l’étape.

Le chef du gouvernement, Youssef Chahed, avait prononcé un discours, mercredi, à l’ouverture de la 35e Conférence annuelle des chefs de missions diplomatiques et consulaires qui se poursuit jusqu’au 28 juillet sous le thème “Diplomatie économique: l’exemple de la coopération tuniso-africaine”.